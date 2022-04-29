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«Средняя стоимость туродня в 2022 году увеличится всего на 3,5% по сравнению с прошлым годом. Но это будет зависеть от круиза, времени, направления. Где-то мы цены вообще не повышаем, где-то они растут на 5-10%. У нас динамическое ценообразование. Мы находимся в высококонкурентной среде, много игроков круизных, нет иностранцев и не весь флот введен в эксплуатацию. Поэтому мы за гостей боремся и понимаем, что, если повысим стоимость круизов пропорционально росту затрат — а они выросли на топливо, продукты, — то потеряем часть своих клиентов», — сказал он на пресс-конференции, приуроченной к началу летней навигации.

По словам Багаутдинова, диапазон стоимости трудодня зависит от категории судна и региона эксплуатации. В этом году он составляет от 5,8 тыс. рублей на наиболее бюджетных судах до 47 тыс. рублей в сутки на пятизвездочном теплоходе экспедиционного типа «Максим Горький», который выполняет круизы по Енисею.

«Мы надеемся, что за счет увеличения коэффициента загрузки судов мы снизим негативные последствия от роста расходов в этом году», — подчеркнул он.

По словам Багаутдинова, на самый дорогой круиз компании по Енисею проданы места почти на всю навигацию. «Еще две-три недели — и вся навигация будет продана», — сказал он. Теплоход рассчитан на 90 человек.