Фото: Vodohod.com

29 апреля компания открыла летнюю речную навигацию, в рейсы вышли два теплохода из Москвы, четыре из Нижнего Новгорода и один из Самары. По словам Багаутдинова, всего планируется эксплуатировать в сезон 19 теплоходов из 26 принадлежащих компании.

«В прошлом году мы перевезли порядка 92 тыс. человек, в этом году планируем, что их будет не менее, чем 102 тыс. Ожидаемый рост — порядка 10%», — сказал он.

Багаутдинов подчеркнул, что россияне плохо знают, что такое речные круизы, и доля покупающих этот продукт среди туристов не превышает 5%.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

«Люди плохо осведомлены о наличии такого вида отдыха, что он комплексный, и стоимость путевки включает проживание, трехразовое питание, экскурсии, анимацию на борту. Но положительные сдвижки начались, в основном, благодаря программе туристического кешбэка. На май и в первой половине июня рост спроса на речные круизы по сравнению с прошлым годом составил 25-30%. Но, к сожалению, последующей период навигации этой программой не охвачен, и там не так все весело, как сейчас», — сказал он.

По словам главы «Водоходъ», кешбэк стал очень эффективным инструментом продвижения речных круизов. «Поэтому мы обращаемся в Ростуризм и правительство с предложением пролонгировать кешбэк для круизов по рекам России на всю навигацию. Это позволит перераспределить отдыхающих россиян в летний период и снизить нагрузку на черноморские курорты в пиковый сезон», — сказал он.

По данным «Водоходъ», 70% аудитории компании — это возвратные туристы, 30% покупателей круизов в рамках программы кешбэка оказались новыми клиентами.

«Их четырех наших новых гостей трое стабильно возвращаются. И есть даже рекордсмены, которые по пять раз за навигацию ходят в круиз. И мы постоянно слышим от наших постоянных клиентов запросы на расширение географии круизов. Благодаря нашим возвратным туристам у нас каждый год появляются новинки. В этом году у нас тысяча круизов в общей сложности. Если сравнивать с прошлым годом — прирост на 300. Появляется дополнительно более 100 объектов посещения. Более крупные новинки — это новый круглогодичный круиз по озеру Байкал», — добавил он.