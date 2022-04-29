«Перевозки по «единому» билету осуществляются с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум», — говорится в сообщении.

Для туристов организовано два варианта проезда: «поезд + автобус», «самолет + автобус». Как поясняют в АНО ЕТД, оформить «единый» билет с железнодорожной составляющей можно в кассах любого вокзала, агентских сетей АО «ФПК», а также на сайте или в приложении ОАО «РЖД». Билет с воздушной составляющей можно приобрести через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты. Оформление «единого» билета производится не позднее чем за 36 часов до начала автобусной перевозки.

«На протяжении всего маршрута работает служба поддержки. Организована круглосуточная бесплатная «горячая линия», работа координаторов непосредственно в местах посадки и пересадки в транспортные средства, помощь с размещением багажа, в том числе пассажирам с детьми, пенсионерам и маломобильным гражданам», — отмечают в компании.

На сегодняшний день пассажиры могут приобрести «единые» билеты в Калининградскую область, Приэльбрусье, Домбай, Архыз и Шерегеш.