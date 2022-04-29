"Мы хотим сделать замок, а точнее единственный флигель, что от него остался, доминантой исторической территории города. Иные строения послевоенных лет, появившиеся рядом с ним, будут снесены. В соседнем здании начала прошлого века появится гостиница. В самом замке расположатся музейный комплекс, рестораны, мастер-классы, сувенирные лавки и мастерские", сказал Билоус.

По его словам, перед авторами проекта стоит задача насытить территорию комплекса раритетными предметами быта и культуры прошлых веков, а не новоделом. Также есть намерение договориться с собственником старинной водонапорной башни, расположенной рядом с замком, о ее использовании в рамках проекта создания единого исторического и туристического центра города.

"Реконструированные памятники истории будут включены в различные туристические маршруты, которые в последние годы активно появляются не только на приморском побережье Калининградской области, но и в её глубинных районах", — отметил инвестор.

В свою очередь губернатор Антон Алиханов отметил, что, несмотря на некоторое отсутствие детализации отдельных элементов проекта, он "поддерживает его и считает важным для региона". Тем более, что инвестор намерен реализовывать проект в рамках региональной программы "Финансирование проектов по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот Калининградской области" и рассчитывает на льготный займ.

Как сообщалось, 14 сентября 2021 года региональное управление ФСИН передало замок Тапиау в собственность Калининградской области. Ранее в нем находилась исправительная колония.

Орденский замок Тапиау — один из старейших замков Европы, является объектом культурного наследия федерального значения.

Замок начал возводиться в 1290 году. В последующее время он неоднократно перестраивался. В 1457 году замок и одноименный город стали столицей Тевтонского Ордена, орденские архивы и библиотека были перевезены на хранение в Тапиау, где находились до 1722 года. В мае 1697 года замке останавливалось Великое посольство Петра I, правда, без российского государя. В XIX замок был переоборудован в тюрьму, которая функционировала до 1945 года.

Осенью 2021 года в замке были проведены первые туристические экскурсии.