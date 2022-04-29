Согласно данным, опубликованным в телеграм-канале ведомства, с момента старта продаж 31 марта и по 26 апреля россияне приобрели 208 тыс. путевок по программе детского кешбэка. Возврат родителям на банковские карты составил более 3 млрд рублей, это на миллиард больше, чем годом ранее.

«Средний чек на путевку составил 36 тыс. рублей, а каждый родитель в среднем получил кешбэк в размере 15,2 тыс. рублей», — отмечает пресс-служба ведомства.

Программа детского кешбэка стартовала в ночь на 31 марта и продлится до 31 августа. В ее рамках родители могут купить неограниченное количество путевок в детские лагеря с кешбэком 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. Путевку нужно оплатить онлайн картой «Мир». В поездку дети могут отправиться с 1 мая по 30 сентября.

Всего из резервного фонда на реализацию программы выделено 7,5 млрд рублей. Предполагается, что за счет этих средств в лагерях смогут отдохнуть около 450 тыс. детей.