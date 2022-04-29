По данным ведомства, разминирование города велось после допросов военнопленных, так как документы по закладке вражеских мин были уничтожены. Оперативной группой УНКВД была проведена работа в 6 лагерях военнопленных с общим количеством 50 тыс. человек. В результате допросов выявлено до 300 минных полей и участков, на которых было заложено до 200 тыс. противотанковых и противопехотных мин.

"От многих допрошенных офицеров саперных и минерных подразделений были получены точные чертежи расположения мин. В числе выявленных минированных площадей установлены крупные полосы протяжением от 4 до 18 километров и с заложением от 3000 до 14000 мин в каждой полосе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с документами можно ознакомиться в музее-панораме "Сталинградская битва" в рамках выставки "Осторожно, мины!".