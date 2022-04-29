"Действующим соглашением о воздушном сообщении между Россией и Турцией предусмотрен паритет по количеству международных рейсов, выполняемых авиакомпаниями стран. На сегодняшний день турецким авиакомпаниям разрешено выполнять 290 рейсов в Россию в неделю. Российским же перевозчикам выданы разрешения только на 122 рейса в неделю", — сказал представитель министерства.

"Как только турецкой стороной будут одобрены в полном объеме заявки на выполнение рейсов российских перевозчиков в Турцию, российские авиавласти будут готовы вернуться к рассмотрению вопроса продления разрешений и увеличения частоты для турецких авиакомпаний", — отметил он.

Как сообщалось, Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился в правительство с просьбой разрешить турецким перевозчикам выполнять больше рейсов в Россию. Из-за угрозы ареста самолетов российских авиакомпаний при вылете на турецкие курорты возможности туроператоров по формированию полетных программ накануне высокого сезона оказались сильно ограничены, объясняла проблему пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Ранее авиакомпания Turkish Airlines отменила часть дополнительных рейсов из аэропортов РФ на курорты Турции на майские праздники из-за отказа в их согласовании авиационными властями России. Кроме того, все рейсы Turkish Airlines из Москвы в аэропорт Даламан отменены до 15 мая. Полетная программа в курортный регион на Эгейском побережье Турции должна была начаться с 29 апреля.