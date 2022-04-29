"Эшелон Победы" начнет свой путь в Перми, а конечной точкой его маршрута станет северный город Нижневартовск", — говорится в сообщении.

По данным СвЖД, поезд состоит из отреставрированных вагонов, которые эксплуатировались в годы войны и тяжелый послевоенный период.

"Это солдатский вагон-теплушка, аптека-перевязочная, санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция. На открытых платформах будут выставлены образцы исторической военной техники: танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка "Катюша", автомобиль ГАЗ-67 и другие", — сказано в сообщении.

Состав по очереди поведут два раритетных паровоза: Л-3111 и ЛВ-123 (знаменитые "Лебедянки"). За время путешествия (с 30 апреля по 22 мая) поезд остановится на 27 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югре. Все желающие смогут зайти и осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов, сделать памятные фото.

"Историческая реконструкция позволит воссоздать атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах Советского Союза с улыбками, цветами и под звуки вальса встречали "поезда Победы", — добавили в компании.

По информации пресс-службы Южно-Уральской железной дороги, мероприятия с участием ретропоездов на паровой тяге также пройдут в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях: в Орске — 2 мая, в Златоусте и Магнитогорске — 4 мая, в Бузулуке и Карталах — 5 мая, в Челябинске и Кургане — 6 мая, в Оренбурге — 7 мая (начало в 10:00).

В составе "Поездов Победы" будут "теплушки" с артистами в форме военных лет, которые дадут концерты на станциях прибытия.

Также в Челябинске 6 мая возле Центра исторического наследия ЮУЖД будет работать выставка военной техники и интерактивная экспозиция (военный госпиталь, штаб, минометный окоп). Кроме того, будет реконструирована работа железнодорожной станции в военное время.