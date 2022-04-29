«С воскресенья, 1 мая, отменяются все противоэпидемиологические меры, введенные для прибывающих из других стран. В частности, путешественникам не потребуется цифровой сертификат вакцинации ЕС, справка о перенесенном COVID-19 или ПЦР-тест», — говорится в сообщении.

Болгария 1 апреля отменила все противоэпидемиологические требования внутри страны: в помещениях не нужны маски, социальное дистанцирование.

Для въезда в Болгарию потребуется либо болгарская национальная виза, либо действующий многократный шенген, либо национальная виза Хорватии, Кипра или Румынии.

Между тем, визовый оператор VFS Global сообщает, что с 25 марта по техническим причинам визовые центры Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга (включая региональные ВЦ) не принимают заявления с оплатой консульского сбора. Сюда же относятся туристические визы.