«Сегодня ночью Шереметьево принял и обслужил первый рейс своего нового партнёра — турецкой авиакомпании Corendon Airlines. Лайнер Boeing 737-800 прибыл из Антальи», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что пассажиры Corendon обслуживаются в терминале C аэропорта. Рейсы авиакомпании будут осуществляться четыре раза в неделю: по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям (время прилета – 01:45 мск, время вылета – 02:45 мск).

Как сообщили в пресс-службе туроператора FUN&SUN, авиакомпания выполняет рейсы не только в Москву, но и Екатеринбург три раза в неделю. На рейсах Corendon туристам доступны пакетные туры на курорты Анталийского побережья.

«У нас уже вчера прилетели в Турцию туристы из Екатеринбурга, а сегодня из Москвы. Часть из них уже отдыхают в своих отелях, часть — в пути», — рассказали в компании.

Топливный сбор составляет 100 евро на человека за перелёт в оба конца из Москвы и 80 евро — из Екатеринбурга. Норма бесплатного провоза багажа — до 20 кг. Ручная кладь — до 8 кг.

Билеты на рейсы Corendon можно купить и на сайте компании. Стоимость билета из Москвы в Анталью и обратно в середине мая составляет около 870 евро.

Полётная программа авиакомпании запланирована до конца октября.

Авиакомпания Corendon создана в Турции в 2004 году, базируется в Анталье. Выполняет рейсы для перевозки туристов на курорт из городов европейских стран — Германии, Польши, Великобритании и других.