Источники телеканала NHK сообщили, что подводная камера на судне морских сил самообороны Японии в пятницу утром обнаружила на дне у полуострова Сиретоко на Хоккайдо то, что, вероятно, является пропавшим судном. Отмечается, что объект находится на глубине около 100 м в водах возле местного водопада.

По данным собеседников телеканала, на объекте были видны нарисованные буквы "Z", "U" и "I". В свою очередь газета Mainichi сообщила, что береговая охрана подтвердила, что найденный объект является пропавшим судном "KAZU I". Судно "KAZU I", на борту которого находились 24 пассажира и два члена экипажа, пропало без вести у берегов Хоккайдо в субботу. На данный момент обнаружены тела 14 человек.