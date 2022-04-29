Администрация ООО "Соленые озера" сообщает на своем сайте, что на территории горного отвода Илецкого месторождения каменной соли активизировались "процессы карстообразования".

"В связи с проведением мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, находящихся в зоне работ, связанных с пользованием недрами, запрещен допуск на территорию горного отвода посторонних лиц, в том числе прибывающих отдыхающих", — говорится в сообщении.

Работа курорта напрямую связана со стабилизацией карстовых процессов.

"Дата начала его работы в 2022 году не определена", — отмечается в сообщении.

Представители "Соленых озер" уточнили "Интерфаксу", что сезон планировали открыть 1 июня.

"Впервые за последние годы столкнулись с подобной природной причиной переноса работы курорта. Люди уже начали звонить, спрашивать подробнее о причинах, уточнять информацию о купленных путевках", — сказал собеседник агентства.

На этой территории находятся шесть целебных озер, в одном из них концентрация соли превышает содержание соли в Мертвом море, с высоким концентратом натрия и брома. Благодаря высокой концентрации соли на поверхности воды можно спокойно лежать, вода выталкивает человека.

Считается, что нахождение вблизи подобных водоемов полезно людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы и способствует общему укреплению иммунитета, улучшения функций дыхания.