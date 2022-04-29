"Из областного центра поезд будет отправляться 29 апреля, 3 и 9 мая в 9:26. Обратно из Санкт-Петербурга соответственно 30 апреля, 4 и 10 мая в 18:30. По информации АО "ФПК", поезд состоит из 10 купейных вагонов", — говорится в сообщении.

Состав будет следовать через Москву. Это второй дополнительный поезд в Санкт-Петербург, назначенный из Белгорода в период майских праздников. Ранее сообщалось, что в Москву и Санкт-Петербург из Белгорода были назначены четыре дополнительных поезда: № 528 "Белгород — Москва-Павелецкая", № 206 "Белгород — Москва-Павелецкая", № 218 "Белгород — Москва-Киевская", № 292 "Белгород — Санкт-Петербург", а также поезд из Старого Оскола № 258 по маршруту "Старый Оскол — Москва-Киевская".