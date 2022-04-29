Рейсы будут выполняться в течение лета ежедневно на Boeing-737-800 .

Время в пути составит 5 часов 20 минут. Вылет из Челябинска — в 03.45, прибытие в Анталью — в 07.05. Билеты можно приобрести у туроператоров.

Согласно информации онлайн-табло аэропорта, первый рейс вылетел из Челябинска в Анталию в 3.45 по местному времени.

Аэропорт "Челябинск" (АО "Челябинское авиапредприятие") находится под управлением "Новапорта" — одного из крупнейших российских холдингов, объединяющих региональные аэропорты. "Новапорт" принадлежит AEON Corporation Романа Троценко.