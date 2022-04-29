"Аэропорт Сочи работает по фактической погоде, решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются исключительно командирами воздушных судов. В настоящий момент на запасном аэродроме в Минеральных Водах находится десять самолетов", — сообщает пресс-служба сочинского авиаузла в пятницу.

Так, из-за тумана в Сочи на запасной аэродром улетели два борта "Nordwind", три борта — "России", и по одному борту авиакомпаний "S7", "Аэрофлот", "Белавиа", "Уральские авиалинии" и "Азимут".

"Прогнозы по улучшению метеоусловий в Сочи постоянно меняются", — говорится в сообщении.

С пассажирами работают представителя авиакомпаний, в терминале аэропорта Сочи для ожидающих пассажиров были размещены кулеры, пассажиры с детьми могут воспользоваться комнатой матери и ребёнка. Также сокращён интервал между уборками мест общего пользования.

Ранее сообщалось, что в четверг из-за сильного тумана в Сочи на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли шесть самолетов.