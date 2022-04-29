"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 7 мая 2022 года 03:45 мск. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", — говорится в сообщении ведомства.

Для организации перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме. Ограничения на полеты внутри РФ были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной операции России на Украине.