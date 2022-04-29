Как сообщает пресс-служба Чернышенко, вопросы подготовки к летнему туристическому сезону обсуждались на совещании в координационном центре правительства.

«Вице-премьер поручил Ростуризму и Минтрансу обеспечить качество и доступность отдыха во всех регионах России. Минтрансу совместно с регионами необходимо взять под особый контроль вопросы безопасности на основных транспортных артериях, а также не планировать в высокий сезон ремонт дорог в местах повышенного туристического потока», — говорится в сообщении.

По словам Чернышенко, наиболее популярные сейчас регионы у туристов – Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Ставропольский край, Московская область и Крым. Существенные темпы прироста турпотока по сравнению с прошлым годом наблюдаются в Татарстане, Башкирии, Пермском и Алтайском краях, Самарской области.

«Мы видим изменения направлений повышенного спроса среди туристов. Популярность набирают регионы Дальнего Востока, Сибирь, Алтай и другие территории. Ростуризму совместно с Минтрансом важно удовлетворить повышенный спрос и обеспечить бесшовность транспортной логистики за счёт мультимодальных перевозок по основным туристическим маршрутам, включая автобусные перевозки. Всего за летнюю кампанию “РЖД” планирует перевезти по южным направлениям 8,5 миллиона человек. При необходимости важно оперативно увеличивать количество составов», – сказал он.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе совещания подчеркнула, что наиболее популярные направления России сейчас доступны для туристов.

«Регионы подтверждают готовность принимать большой турпоток, начиная с майских праздников ждут гостей. Свободных номеров в сегменте “три звезды” и “четыре звезды” в продаже сейчас достаточно на все летние месяцы. Дефицит номеров возможен только в сегменте “пять звёзд” и на отдельных курортных направлениях, где не хватает такого уровня отелей. Средняя стоимость номера в трёхзвёздочном отеле по стране составляет около 4 тыс. рублей. В целом в массовом сегменте цены на отдых если и растут, то в пределах сезонных колебаний и не выше текущего уровня инфляции. Это касается как отелей, так и пакетных предложений туроператоров. В части транспортной доступности мы внимательно следим за турпотоком на Черноморское побережье и вместе с Минтрансом и “РЖД” готовы оперативно расширять объёмы наземной перевозки в зависимости от спроса», – отметила она.