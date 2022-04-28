"Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры в РФ. Цель документа — предотвратить завоз и возможное распространение этого заболевания на территории нашей страны", — говорится в сообщении.

"Предпринимаемые Роспотребнадзором меры помогут максимально снизить риски распространения острых кишечных инфекций и завоза холеры", — подчеркнули в ведомстве.

Руководителям региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья рекомендовано, в частности, "обеспечить готовность госпитальной и лабораторной базы, рассчитать потребность в антибактериальных препаратах и средствах регидратации, принять меры по готовности к переходу к строгому противоэпидемическому режиму в инфекционных стационарах, а также дооснастить лаборатории медицинских организаций необходимой аппаратурой".

Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора, согласно постановлению, поручено провести оценку "готовности госпитальной и лабораторной базы, организовать теоретическую и практическую подготовку медицинских работников, внести предложения по актуализации комплексных планов по санитарной охране территории в части противохолерных мероприятий и корректировке схем оповещения с учетом планов перепрофилирования стационаров для госпитальной базы".

Мероприятия, предусмотренные документом, направлены на усиление контроля за лабораторным исследованием сточных вод, проведении тренировочных занятий с отработкой алгоритма межведомственного взаимодействия на случай вспышки заболевания, принятии дополнительных мер по обеспечению необходимых запасов диагностических сред и наборов реагентов.

Согласно документу, особое внимание мерам профилактики рекомендовано уделить в Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской областях, Краснодарском крае, Севастополе. Региональным отделениям Роспотребнадзора рекомендовано расширить объемы мониторинговых исследований за холерой и увеличить кратность отбора проб воды поверхностных водоемов и других объектов окружающей среды, в том числе из трансграничных водных объектов.

В ведомстве отметили, что холера — это опасная инфекционная болезнь, встречающаяся только у людей. "Ее вызывают холерные вибрионы, которые очень хорошо сохраняются в воде. Поэтому заражение часто происходит при употреблении не прошедших тепловую обработку морепродуктов. Также можно заразиться контактным путем, в том числе через контаминированные предметы быта", — отмечается в сообщении.

Основными мерами профилактики холеры является соблюдение правил гигиены и безопасного приготовления и хранения пищи.

Постановление главы Роспотребнадзора вступает в силу с 29 апреля.