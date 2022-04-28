"Мы планируем охватить в этом году более 30 тысяч детей, что на 12 тысяч больше, чем в прошлом году", — приводит пресс-служба слова вице-премьера республики Муслима Телякавова, сказанные на заседании Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в регионе.

По его словам, планируется, что в текущем году будет работать 126 детских лагерей, из них 26 — на базе загородных стационарных оздоровительных учреждений и 100 — с дневным пребыванием, которые будут функционировать на базе общеобразовательных организаций.

По данным пресс-службы, министр образования и науки республики Яхья Бучаев заявил, что для проведения первой смены осуществлена закупка 5580 путёвок на сумму 94,5 млн рублей для загородных оздоровительных организаций.

"В этом году на базе Дагестанского института развития образования подготовку прошли более 267 человек. В мае запланировано обучение еще 50 педагогов и студентов, планирующих свою работу в детских оздоровительных лагерях", — подчеркнул он.

По словам министра, этому вопросу в процессе подготовки к летней оздоровительной кампании уделялось особое внимание.