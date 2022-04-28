В частности, это касается реконструкции автодорожного тоннеля, реконструкции и строительства автодорог к будущему курорту.

Проект реализации туркомплекса "Мамисон" обсудили глава Северной Осетии Сергей Меняйло и заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

"Один из ключевых вопросов на сегодня — строительство "Мамисона". Как только мы определяемся с поставщиком, можно начинать строительство. По этому и другим вопросам, касающимся социально-экономического развития региона, важно постоянное и конструктивное взаимодействие. Правительство, Минэкономразвития, руководство республики, институт развития Кавказ.РФ, банки и бизнес-сообщество — общими силами мы реализуем все планы, несмотря на внешние вызовы", — приводятся в сообщении слова Назарова.

В свою очередь, Меняйло отметил, что с инвестпредложениями по реализации второго и третьего этапов строительства "Мамисона" вышла компания "Гранит" — потенциальный резидент курорта по собственной инициативе разработал мастер-план реализации предстоящих этапов, а также финансовую модель. Эти документы предстоит рассмотреть в Минэкономразвития РФ. В случае одобрения будет утвержден второй резидент "Мамисона".

Кроме того, на встрече обсудили "прорывные" проекты, включенные в модель социально-экономического развития Северной Осетии, и программу устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщалось, в апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства горнолыжного курорта. В рамках этого этапа будут построены пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью около 3,38 тыс. м и 1 тыс. 774,4 м соответственно. В комплексе также будет сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора.

Стоимость строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон", по последним данным, оценивается в 19 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Якорным инвестором выступает уроженец Северной Осетии бизнесмен Владимир Гуриев. Приступить к строительству планируется в 2022 году.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".