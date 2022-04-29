"В этом году ассортимент открытых направлений с прямым авиасообщением сильно сократился. В результате страны, которые прежде не пользовались большим вниманием туристов, вышли на первый план. Одним из открытий для россиян стал Бахрейн – островное государство в Персидском заливе, куда выполняет прямые рейсы из Москвы авиакомпания Gulf Air", — отметили в пресс-службе Coral Travel.

В компании добавили, что росту популярности Бахрейна способствовала отмена ограничений и платного ПЦР-теста при въезде – сейчас туристам не нужно сдавать никакие тесты и проходить карантин.

"Мы отмечаем повышенный спрос на туры в Бахрейн в этом году – он вырос на 30%. На это в значительной степени повлияла ситуация с отменой ковидных ограничений и возможность получения визы по прилету. Чаще всего в Бахрейн на отдых летят семьи с детьми и молодые пары, при выборе отеля большинство выбирают категорию люкс или 5*", — сообщили, в свою очередь, в компании Space Travel.

Виза в Бахрейн оформляется после прилета в страну и стоит $15 на человека, если срок пребывания не превышает 14 дней. Загранпаспорт для получения визы должен быть действителен не менее шести месяцев после окончания тура.

"Мы впервые предложили туры в Бахрейн в 2018 году на собственных чартерах в столицу Манаму. Сейчас туристы летают на регулярных рейсах, которые выполняются из Москвы три раза в неделю, или на рейсах со стыковкой в Дубае. В Бахрейне много отелей международных брендов с высоким уровнем сервиса, хороший климат. В апреле температура составляет 32 градуса. У страны богатая история, здесь проводится много археологических раскопок, открыт интересный интерактивный исторический музей. Международный автодром Бахрейна – это гоночная трасса, которая первой на Ближнем Востоке приняла Гран-при Формулы-1", — рассказали в Coral Travel.

Перелет в Бахрейн из Москвы занимает от 5,5 до 6 часов, прямые рейсы выполняются из аэропорта "Домодедово".

Стоимость туров в апреле начинается от 79 тыс. рублей на человека за недельный отдых при двухместном размещении с завтраком.

В топ самых популярных направлений на майские праздники у компании входят Турция, Россия, ОАЭ, Египет и Шри-Ланка.