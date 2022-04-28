"Что касается взрослых людей, а именно старше 18-ти (лет — ИФ) и до пенсионного возраста, то они будут платить 150 рублей. Итак, мы опять самый дешевый парк. Постараемся выдержать этот ритм", — сказала руководитель.

Сейчас на сайте музея-заповедника входные билеты можно купить за 100 рублей. С 1 мая и в последующие дни действует тариф в 150 рублей.

Пенсионеры могут купить билет за 50 рублей. Дети до 16 лет проходят бесплатно. Каждый четверг действует бесплатный вход для молодых людей и девушек от 16 до 18 лет, для курсантов военных учебных заведений. Студенты вузов могут пройти бесплатно только в каждый третий четверг месяца.

При этом, уточняет директор, стоимость входа в парк, если считать прямые затраты, составляет 320 рублей. "Мы практически 58% наших доходов пускаем на обеспечение льгот для посетителей", — объясняет Дементьева.

По ее словам, на это тратится 160 млн рублей. При этом на реконструкцию Красной долины (часть парка с четырьмя павильонами — ИФ) — на укрепление береговой линии, на восстановление исторического ландшафта — требуется 174 млн рублей.

Дементьева отметила, что музей сохранит бесплатные часы посещения — с 7 до 9 утра и с 21 до 23 часов. Это связано с тем, что через парк к электричкам ходят местные жители. На них же рассчитаны абонементы — на 10 — 20 проходов. Таким образом, одно посещение может стоить до 25 рублей, объяснила директор.