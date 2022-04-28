"За время своего существования (с 1 мая 2018 года — ИФ) курортный сбор позволил аккумулировать в краевом бюджете около 955 млн рублей. В том числе, более 50 млн рублей поступили за первый квартал 2022 года", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, только в этом году за счет курортного сбора будут благоустроены, в том числе Лечебный парк в Ессентуках, парк имени Станислава Говорухина в Железноводске, сквер "Подкова" и летний кинотеатр в Пятигорске.

В Кисловодске запланировано обновление сквера между проспектом Ленина и улицей Вокзальной, территории Паркового пешехода в Кисловодске.

Кроме того, деньги направят на содержание объектов курортной инфраструктуры в каждом городе-курорте, в том числе парка Победы и сквера Приозерный в Ессентуках.

Ранее сообщалось, что взимать курортный сбор на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года. За время проведения эксперимента плательщиками сбора стали более 1,6 млн отдыхающих на курортах края.

В марте депутаты думы Ставропольского края приняли законодательную инициативу о продлении эксперимента по взиманию с отдыхающих курортного сбора до конца 2027 года.

Законодательная инициатива была поддержана участниками эксперимента (города-курорты Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск), а также законодательными собраниями Алтайского и Краснодарского краев, где тоже реализуется эксперимент.