"Обладателями "Пушкинской карты" в регионе стали 51 тыс. 560 молодых людей. Всего в Астраханской области, согласно статистическим данным, 90 тыс. 549 молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. То есть завели карту 57% из них. На данный момент по программе учреждения культуры реализовали 49 тыс. 184 билета на 22 млн рублей", — сказала Прокофьева на пресс-конференции.

По ее словам, в Астраханской области к программе подключили 23 учреждения: три музея и галерею, семь театров, три концертные организации, четыре кинотеатра, а также пять учреждений досугового типа (дворцы культуры и клубы).

"Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, которая была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. С помощью карты молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.

Каждому участнику программы будет подарена "Пушкинская карта" номиналом 5 тысяч рублей на календарный год, в 2021 году в рамках пилотного проекта эта сумма составила 3 тысячи рублей. Эти деньги можно будет потратить на билеты в федеральные, региональные и частные учреждения культуры.