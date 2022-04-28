"Наши ящики в Павловск прибыли. Хочу сообщить вам, что все вещи в целости и сохранности. Повреждений и изменений в сохранности нет", — сказала Дементьева.

Она напомнила, что эти предметы экспонировались на выставке "Гран тур" в Милане.

"Жалко, что это выставка таким образом получила свое завершение и освещение. Потому что на самом деле именно для Павловска она чрезвычайно важна", — отметила Дементьева.

По ее словам, "Гран тур" — это явление эпохи Просвещения. Такие поездки совершали состоятельные люди в образовательных целях.

"Важные путешествия наследника престола Павла Петровича, его супруги Марии Федоровны. Посещалась, конечно, не только Италия (...) Как вы знаете, и Павел Петрович, и Мария Федоровна, будучи в Италии, да и во Франции, буквально скупали и скупали для своего строящегося дворца всё лучшее, что могли предоставить тогда художественные рынки Италии и Франции", — рассказала Дементьева.

Она напомнила, что "Павловск" на выставке в Милане представил 14 предметов, "Эрмитаж" — 13, "Царское село" и "Гатчина" — по одному.

В начале апреля экспонаты двух выставок "Гран тур" (работы из Государственного Эрмитажа, "Царского села", "Павловска" и "Гатчины") и "Форма бесконечности" (работы из Третьяковской галереи и Государственного музея Востока) были задержаны на финляндской таможне из-за санкций ЕС. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой тогда сообщал, что проблема с возвращением российских произведений искусства связана с бюрократическими процедурами, возникшими из-за санкций.

11 апреля экспонаты вернулись в Эрмитаж, а 12 апреля — в Третьяковскую галерею.