"Это первая масштабная модернизация Кронштадта с Петровских времен. Общий объем инвестиций — 80 млрд рублей", — сказал Беглов.

Проект реализуется совместно с федеральным центром. Беглов напомнил, что по решению президента РФ в Кронштадте создается кластер "Остров Фортов", посвященный истории русского флота, уже открыты две очереди музейно-исторического парка "Патриот", началась реставрация форта "Кроншлот", согласованы планы восстановления фортов "Александр I" и "Петр I".

Бюджет Петербурга, уточнил Беглов, профинансирует шесть проектов модернизации улично-дорожной сети Кронштадта, федеральный центр — создание новой развязки с Кольцевой автодорогой в районе Комплекса защитных сооружений.