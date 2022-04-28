"Впервые за много лет Северный Кавказ вошел у туроператоров в топ-5 самых востребованных направлений для отдыха в России, вытеснив из пятерки лидеров Крым, где закрыт аэропорт", — подчеркивают в ассоциации.

В этом году туроператоры впервые запускают чартеры на Северный Кавказ. Так, программа "Интуриста" из Москвы в Махачкалу стартует 30 апреля на бортах Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings.

"Места на первом чартере давно раскуплены, на следующих места еще есть, но уже немного. В компании, учитывая высокий спрос, рассматривают вопрос о продлении программы на июнь и далее. Помимо чартеров, "Интурист" формирует свои туры на Северный Кавказ на регулярных рейсах до Грозного, Махачкалы, Владикавказа. Можно отправиться на поезде или автобусе из других регионов или пробрести у туроператора только наземное обслуживание", — сообщает АТОР.

Туроператор FUN&SUN с 10 июня также впервые ставит чартерную программу в Грозный, на ее базе сформированы экскурсионные туры по пяти северокавказским республикам – Чечня, Дагестан, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария и Ингушетия.

"Coral Travel, Anex Tour и Pegas Touristik предлагают туры с перелетом регулярными рейсами в Махачкалу и Владикавказ. По наблюдениям всех туроператоров, спрос на туры по Северному Кавказу в этом году значительно выше, чем год назад", — отмечают в АТОР.

Туроператоры предлагают десятки вариантов маршрутов по Кавказу. Стоимость программ начинается от 15 тыс. за четырехдневный тур Северная Осетия-Ингушетия до 56 тыс. за восьмидневный тур в Дагестан, включающий отдых на море.

Как отмечают в АТОР, на Кавказ туристов привлекает природа, вкусная кухня, интересная культура, доступные цены на развлечения, экскурсии и питание, исторические достопримечательности, а также возможность оплаты рублями и российскими картами.

"Мешают росту спроса на регион дефицит номерного фонда и небольшое количество рейсов из регионов", — подчеркивают в ассоциации.