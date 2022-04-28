"Порядка 80 тонн вторсырья собрали за два года на курорте "Роза Хутор" в рамках городского проекта "Принеси пользу своему городу", — сказал он.

Колосов добавил, что вторсырье собирают в контейнерах и фандоматах.

"Мы выступаем в защиту общих ценностей, понимая, что отходы — ценное сырье, выбрасывать которое неразумно и расточительно, поэтому надо находить способ возвращать его в экономический цикл", — подчеркнул он.

По словам Колосова, контейнеры и фандоматы предоставили курорту частные компании.

"До недавнего времени мы ограничивались заготовкой вторсырья из отходов упаковки в хозяйственной зоне курорта и не выводили раздельный сбор мусора на его общедоступную территорию ввиду отсутствия промежуточной сортировки. Новое автоматизированное решение позволит организовать сбор чистого потока пэт-бутылок и алюминиевых банок из-под напитков, а также добавит заметную зеленую ноту в опыт наших гостей", — сказал директор.

По его словам, курорт "Роза Хутор" развивает продолжает реализацию проекта устойчивого развития в семи ключевых направлениях.

"В недавно опубликованном втором издании корпоративного нефинансового отчета курорт сообщил о результатах: за 2018-2021 годы удельное потребление электроэнергии снизили на 16%, газа — на 33%, воды — на 24%. Не осталась безрезультатной и работа по сбору перерабатываемых отходов: в среднем ежемесячно курорт отправляет на рынок утилизации более 16 тонн картона и бумаги, тонну пластика и около 5 тонн стекла. Эти показатели покрывают порядка 40% общего объема образующихся на курорте отходов", — рассказал Колосов.