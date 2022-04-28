"Бизнес-структуры планируют реализовать данные проекты в городах-курортах, а также на территории Предгорного и Минераловодского округов. Объем предполагаемых инвестиций по пяти первым может составить более 7 млрд рублей", — говорится в сообщении.

В крае с участием корпорации "Туризм.РФ" уже реализуются два проекта по созданию рекреационно-туристического и санаторно-курортного комплексов.

В ходе совещания губернатор Ставрополья Владимир Владимиров нацелил руководство Минтуризма региона и глав городов Кавказских Минеральных Вод "максимально эффективно использовать возможности нацпроекта по туризму и индустрии гостеприимства в интересах жителей и гостей региона".

"Ставрополье является одним из наиболее популярных направлений внутреннего туризма, а краевой санаторно-оздоровительный комплекс — мощнейший в стране. Благодаря государственным стимулам сегодня у нас есть шансы сделать ставропольские курорты еще более востребованными, получить дополнительное федеральное финансирование на развитие индустрии гостеприимства", — цитирует пресс-служба Владимирова.

Глава Ставрополья также отметил, что в ближайшие месяцы планируется подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Ставрополья и корпорацией "Туризм.РФ".

Ранее сообщалось, что в регионе в настоящее время работают 124 санатория, 500 гостиниц и других средств размещения, в которых единовременно могут отдохнуть более 50 тыс. человек.

По итогам 2021 года турпоток в край приблизился к показателям доковидного 2019 года, составив 1 млн 340 тыс. человек. В 2019 году на Ставрополье отдохнули 1 млн 611 тыс. человек, а в 2020 году — 570 тыс. человек. Число туристов, отдохнувших в регионе в январе-марте 2022 года, увеличилось на 75,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 297 тыс. человек.