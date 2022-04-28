"Для полностью вакцинированных путешественников с 1 мая не потребуются ПЦР-тесты как перед отъездом, так и по прибытии", — говорится в сообщении ведомства в Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации).

Там отметили, что для посещения Малайзии привитым туристам нужно зарегистрироваться в приложении MySejahtera и загрузить туда сертификат вакцинации. Страна признает "Спутник V", а однокомпонентная "Спутник Лайт" подойдет только для ревакцинации. Также потребуется страховка с покрытием от COVID-19.

Частично вакцинированные или непривитые туристы должны сдать ПЦР-тест за 48 часов до вылета, а также экспресс-тест на антиген в течение 24 часов после прибытия в Малайзию и соблюдать пятидневный карантин.