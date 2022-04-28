Законопроект внес губернатор Александр Беглов.

"Это один из ключевых секторов экономики Санкт-Петербурга, у нас достаточно сложная ситуация в последние годы в этом секторе. В 2019 году город посетили более 10 млн туристов, в 2020 году — чуть более 3 млн, в 2021 году — уже более 6 млн человек. Таким образом, с одной стороны, у нас улучшается ситуация, с другой стороны, она не достигла доковидных времен, с третьей стороны, всем очевидны те новые риски, которые появились", — сказал представитель губернатора в Заксе Константин Сухенко.

От налога на имущество и земельного налога в 2022 году также планируется освободить собственников объектов, которые сдаются в аренду гостиницам, санаториям и выставочным комплексам, а также операторов морских терминалов по обслуживанию круизных и паромных судов. Предполагается, что это позволит им снизить расходы на обслуживание инфраструктуры портов, которые настроены в основном на международный туризм.

Также предлагается снизить ставку налога по упрощенной системе налогообложения (УСН) для малого и среднего бизнеса, который занимается туризмом, гостиничной, конгрессно-выставочной и санаторно-курортной деятельностью, а также научными исследованиями и опытно-конструкторскими разработками, до 3% (доходы) и 5% (доходы минус расходы).

Депутат Александр Рассудов (КПРФ) назвал эту меру недостаточной, предложив снизить ставку УСН по доходам до минимально допустимого 1%. Он подчеркнул, что точка безубыточности петербургских отелей возможна при загрузке как минимум в 35% номерного фонда в среднем по году.

"Я разговаривал со многими, кто занят в этой отрасли, они сомневаются, что даже эти 35% будут достигнуты. То есть в ряде случаев гостиницы уйдут в убыток, и в таких условиях брать еще 3% с оборота — только увеличивать размер убытка. Потому что всем понятно: гостей из Азии мы еще долго не увидим по одним причинам, а гостей из Европы и других недружественных государств мы не увидим по другим причинам, хотя бы потому, что для нас перестал работать Booking.com, а наши отечественные площадки могут работать исключительно с внутренним туризмом и с отечественным потребителем ", — сказал Рассудов.

Он также выразил недоумение в связи с тем, что туристической отрасли не предоставили льготу по транспортному налогу.

Как сообщалось, согласно основному прогнозу, которым оперируют власти Петербурга, в 2022 году город посетят от 5 до 6 млн туристов. Это почти вдвое меньше показателя допандемийного 2019 года (10,5 млн туристов, 5,5 млн из которых составляли иностранцы).