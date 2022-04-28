Более 100 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов подготовили специальные программы, посвященные общей теме — "Точка отсчета".

В 2022 году отмечается 350-летие со дня рождения Петра I, чьи реформы затронули все сферы жизни и во многом стали точкой отсчета для России и Санкт-Петербурга. Петр I изменил сам способ считать время, введя в стране юлианский календарь. Музеи расскажут, как в разные века научные открытия и социальные явления, отдельные люди и целые исторические эпизоды меняли представления о реальности. Зрителям покажут экспонаты, ставшие точкой отсчета музейных коллекций.

"Так, Музей хлеба покажет, как Петр I изменил хлебопечение в России, а Музей печати напомнит о реформе алфавита. В Новом выставочном зале Музея городской скульптуры рассмотрят камень как точку отсчета, материал для творчества и элемент петербургских монументов, дворцов, набережных", — говорится в сообщении.

В акции примут участие Кунсткамера, ГМЗ "Царское село", Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Музей железных дорог России, Музей политической истории России, Артиллерийский музей, Военно-морской музей, Российский этнографический музей, Музей театрального и музыкального искусства и другие.

ГМЗ "Петергоф" впервые откроет в "Ночь музеев" Дворец Петра I в Стрельне. Музей городской скульптуры покажет свой новый филиал "Невский, 19", который пока закрыт для посетителей. Некоторые события будут проходить под открытым небом: Русский музей проведет программу в Летнем саду, а ЦВЗ "Манеж" — экскурсии по городу.

Все программы будут организованы по сеансам, количество билетов на каждый сеанс ограничено. Купить билет можно будет только онлайн, сразу выбирая интересующие музеи и время посещения. Билеты поступят в продажу 29 апреля.