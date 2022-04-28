По его словам, кампания будет действовать по четырем основным направлениям: детские лагеря на побережье Черного и Азовского морей в Краснодарском крае и Крыму, детские лагеря в Мурманской области, лагеря дневного пребывания при школах, дополнительные виды отдыха и занятости.

"На эти цели мы выделяем 448,8 млн рублей", — отметил Фомин.

Отдохнуть смогут дети в возрасте от 6 до 18 лет, включая детей в тяжелой жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот.

"Очень важный момент, связанный с безопасностью. Первоначально предполагалось, что логистика будет организована посредством самолетов — удобней, комфортней, но в текущей ситуации мы приняли решение, что трансфер будет обеспечен железнодорожным транспортом", — сказал Фомин.

Замгубернатора подчеркнул, что вагоны для отправки детей на юг уже зарезервированы, в пути им будет предоставлено питание.