"Состав будет сформирован в Самаре, откуда приедет в Волгоград. Во время своего пребывания гости познакомятся с историей города, а также посетят главные достопримечательности — музей "Память" в здании бывшего Центрального универмага, музей-панораму "Сталинградская битва", мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, а также проведут обзорную экскурсию по Волгограду", — говорится в сообщении.

Отмечается, что первыми пассажирами железнодорожного круиза станут 650 человек, в том числе порядка 400 школьников, из Самары, Ульяновска и Оренбурга. Посещения Волгограда проходит в рамках сразу двух проектов ООО "РЖД Тур" — "Яркие выходные в Приволжье" и "Вагон знаний" для организованных групп детей.