"Из-за обострения конфликта между Россией и Украиной, двух основных туристических рынков Турции, отели Антальи, а также других популярных у путешественников регионов, отложили открытие. Некоторые объекты обещают открыться в мае, другие перенесли начало работы на июнь и июль", — пишет издание.

Как отмечает портал, многие отели должны были открыться в апреле, однако они не смогли обеспечить загрузку из-за отсутствия российских и украинских гостей.

По словам президента ассоциации отельеров Кемера (KETOB) Динчера Сарыкаи, владельцы гостиниц чувствуют неопределенность, но надеются, что турпоток из РФ будет расти.

Он отметил, что в районе Кемера работают 65 пятизвездочных и 350 четырехзвездочных отелей вместимостью не менее 120 тыс. человек. Из них открылись на сегодняшний день лишь 15. Также небольшое число отелей открыты в Сиде.

"Большинство отелей Кемера, которые нравятся россиянам, так и не открылись. Сети отелей, состоящие из 7-8 гостиниц, открывают две из них", — пояснил глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз.

Уведомления о переносе сроков открытия отелей в Турции получают и российские туроператоры.

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе "Интуриста", некоторые отели могут отложить запуск до летнего сезона в связи с недозагрузкой и отсутствием туристов из России.

"Для заездов в мае в ассортименте представлено более 580 отелей в регионе Анталья. Обычно таких отелей более 800. Часть из них традиционно открывались только в июне, но некоторые люксовые проекты отодвинули открытие даже до июля", — заключили в "Интуристе".