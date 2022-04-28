Участниками акселератора стали десять предприятий Нижегородской области, в числе которых Горьковский автозавод и Выксунский металлургический завод — на этих площадках уже несколько лет занимаются промышленным туризмом, разработаны постоянные программы для посещения.

По данным департамента, экскурсионная деятельность на заводе ГАЗ ведется с 2019 года. Посещение промышленной площадки доступно туристам от 14 лет (с 14 до 18 лет — в сопровождении взрослых, законных представителей детей).

Выксунский металлургический завод развивает промышленный туризм с 2018 года. На площадке разработано четыре различных маршрута — в основном, для групп до 15 человек.

В числе участников акселератора также были представлены маршруты экскурсий по фабрике стеклянных елочных украшений "Ариель", АО "Хохломская роспись", ООО "Тканые узоры", фабрике мороженого "Колибри", агрокомплекса "Ветлуга".

"Ранее у многих предприятий не было технологических карт, по которым проводятся экскурсии. В результате участия в акселераторе были скорректированы уже существующие маршруты", — отметили в департаменте.

В планах региона расширение числа промышленных предприятий, готовых принимать туристические группы. Так, к программе уже намерено присоединиться ПАО "Россети Центр и Приволжье".

Также сформирован прототип маршрута по основным объектам показа промышленного туризма в регионе, включающий 15 муниципалитетов.

"Среди возможных объектов этого маршрута — предприятие "Золотная вышивка" в Городце, лесопромышленный комбинат "Волга" в Балахне, кожевенный завод "Хромтан" в Богородске", — отметили в департаменте.

Власти намерены выстраивать связи с другими регионами с целью обмена туристическими группами.

"Наиболее перспективными в этом плане названы Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Свердловская и Волгоградская области. Выбор регионов связан с их мощным промышленным потенциалом и тем, что они являются основными донорами внутреннего туризма", — отметили в департаменте.