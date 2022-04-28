"Учитывая темпы снижения показателей заболеваемости коронавирусом как в мире, так и в Армении, с 1 мая будут сняты некоторые ограничения. В частности, снимается требование о наличии сертификата о вакцинации и ПЦР-тестах для прибывающих в Армению воздушным и сухопутным путем граждан", — сказала Аванесян на заседании правительства в четверг.

По ее словам, снимается также требование о соблюдении социальной дистанции в 1,5 м на мероприятиях в образовательных учреждениях и местах общепита, а также необходимость представлять ПЦР-тест или сертификат о вакцинации на работе.

Аванесян отметила, что за последние 14 дней в Армении зафиксировано всего 140 случаев заболевания коронавирусом и один случай смерти.