"Морской глаз возвращается! Воронка постепенно заполняется водой. Есть надежда, что к концу недели озеро вернётся в исходное состояние. Цвет воды приобретает изначальный вид", — сообщают местные жители в одном из пабликов в соцсети.

В подтверждение слов пользователи публикуют фотографии озера, на дне которого наблюдается вода.

Также местные жители просят туристов пока воздержаться от поездок на Морской глаз.

"Пусть озеро отдохнет от лишних глаз и суеты. Пусть наберет силы и энергию", — говорится в сообщении.

Информация о том, что озеро резко обмелело, появилась в начале февраля. Пользователи соцсетей и местные СМИ сообщали, что жители расположенной рядом с уникальным водоемом деревни услышали треск льда и обнаружили, что уровень воды в озере стремительно упал. На размещенных в соцсетях фотографиях озеро было похоже на обмелевший колодец с ледяным дном.

На место выехали специалисты, которые обнаружили, что падение уровня воды составило 32,59 метра от первоначального уровня, когда из озера вытекал ручей.

По данным молодежного эко-движения Марий Эл "Розовый одуванчик", постепенное снижение уровня воды в озере началось еще летом 2021 года.

В начале апреле Минприроды региона сообщило, что вода из водоема ушла, но из стен воронки озера бьют подземные ключи, поэтому специалисты не исключают нового заполнения его водой.

Озеро Морской глаз расположено на Сотнурской возвышенности вблизи деревни Шарибоксад Волжского района Марий Эл. Предположительно, оно образовалось около 20 тыс. лет назад в результате карстового провала. Имеет связи с неизученными до сих пор подземными пустотами.

Водоем расположен на склоне горы, отличается необычным изумрудным цветом, а по берегам озера растут сосны, поэтому считается, что оно похоже на гигантский глаз, обрамленный ресницами. Водоем является точкой притяжения для многих туристов.

Точная глубина озера до сих пор не установлена.

По данным эко-движения "Розовый одуванчик", путешественник и дайвер из Йошкар-Олы Павел Лапшин несколько лет назад опускался в водоеме на глубину 42,5 метра и видел там стоящие ели с хвоей.

В зоне развития карстовых процессов находится около 69% территории Марий Эл, и большинство марийских озер имеют карстовое происхождение.