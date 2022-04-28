"Единственная дорога на Городище перерезана. Добраться к памятнику невозможно ни на машинах, ни пешком. Церковь Благовещения на Городище закрыта. Все экскурсии до изменения паводковой обстановки отменены", — сказал собеседник агентства.

Крепость, расположенная у истока реки Волхов из озера Ильмень и давшая начало Великому Новгороду, получила название по имени заложившего ее в 858-862 годах легендарного варяжского князя Рюрика. В древности Городище было резиденцией новгородских князей. В 1103 году там была возведена церковь Благовещения.