Стамбул стал 38-м городом мира, по которому будет составлен отдельный гид Michelin. Сейчас независимые инспекторы компании проводят тайные посещения местных ресторанов и кафе, чтобы по итогам этих визитов принять решение о включении того или иного заведения в гид. Рестораны, получившие звезды и рекомендации, будут объявлены на торжественной церемонии 11 октября.

"Интерес гида Michelin к сфере общественного питания Стамбула показывает, что Турция находится на передовой гастрономического туризма. Позиционирование Стамбула как "гастрогорода" привлечет людей, которые путешествуют по миру в поисках уникальных вкусов", – сказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой на встрече, посвященной присоединению города к путеводителю Michelin.

Гид Michelin ("Красный гид") – наиболее известный из ресторанных рейтингов мира, выпускается с 1990 года. В его рамках ресторанам присваиваются "звезды" Michelin от одной до трех. Одна звезда свидетельствует о высококлассных блюдах, достойных посещения ресторана. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. Три звезды — наивысшее признание, их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально поехать в тот или иной город. Рестораны также получают рекомендации гида, «как предоставляющие хорошую еду за приемлемые деньги».

В 2021 году гид пришел в Москву, присвоив звезды Michelin девяти столичным ресторанам. Однако после начала спецоперации на Украине компания заморозила проекты в России.