Рубцов (1884-1949) волею судеб оказался "певцом и летописцем" Туниса. Будучи пенсионером Академии художеств, он с 1914 года жил и работал в этой стране, а Первая мировая война и Октябрьская революция лишили его возможности вернуться на Родину — он навсегда остался в Северной Африке.

"Пески Сахары и снежные горы Атласской гряды, таинственные храмы и гробницы и руины древних поселений, теснота улочек арабских городов и необозримые просторы, где горизонт смыкается с морем... Это удивительные пейзажи Рубцова, а на его портретах перед нами предстают загадочные берберы, свободолюбивые бедуины, гордые мавры", — отмечают в музее.

На выставке можно увидеть более 60 живописных работ и графику разных лет из частной коллекции Меди Дусса.