Отмечается, что туристы находились на высоте 2,3 тыс. м над уровнем моря.

"Туристы на третий день похода, совершая восхождение, не рассчитали свои силы и подготовку, из-за чего оказались в форс-мажорной ситуации", — говорится в сообщении.

Медицинская помощь членам туристической группы из Москвы не потребовалась.

Спасатели напоминают, что туристы должны проинформировать о своем путешествии, походе, экскурсии, слете, соревновании и др. территориальный орган МЧС России не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала мероприятия.