"Определились с датами "ГОРЬКИЙ fest" в 2022 году. Он пройдёт в Нижегородской области с 23 по 29 июля", — написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Прием заявок на участие в конкурсной программе начинается с 28 апреля и продлится до 15 июня.

"Основная тематическая линия фестиваля в этом году — 30-летие с начала нового российского кинематографа. Будут показы на открытых площадках, тёплая летняя атмосфера, мастер-классы и возможность пообщаться со звёздами кино", — написал Никитин.

В свою очередь генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева отметила, что 2022 год для кино юбилейный — 30 лет назад вышли первые фильмы, снятые в России.

"И VI "Горький fest" мы хотим посвятить дню рождения нового российского кино, а заодно проанализировать и обсудить этот период. Площадка нашего фестиваля как никакая другая подходит для этой цели, поскольку всегда была территорией нового российского кино", — приводит слова Михеевой пресс-служба нижегородского губернатора.

По ее мнению, "сейчас, когда наступает новый этап, на стыке этих времен актуально обсудить со зрителями и кинематографистами, каким это кино было и каким будет".

По словам президента "Горький fest" Михаила Пореченкова, на VI кинофоруме покажут "лучшие новинки российского кино, откроют новые имена, форматы и площадки".

Ожидается, что в этом году программа фестиваля включит в себя как традиционный конкурс фильмов различных форм "Встряска" и специальные программы "Из Горького — в Горький", так и внеконкурсные показы, творческие встречи, дискуссии и круглые столы.

"Горький fest" — это конкурс нового российского кино, на котором зрителям демонстрируются картины различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео, веб-сериалов и документалистики.

В прошлом году в конкурсную программу юбилейного, пятого фестиваля вошли более десятка фильмов.