"Мы видим, что активный отдых на природе с каждым годом становится все более востребованным – это сплавы, восхождения, походы, трекинги. Мы понимаем, что многие туристы планируют самостоятельно такие поездки. И очень просим максимально внимательно подходить к организации и в обязательном порядке регистрироваться на сайте МЧС, оставлять соответствующую заявку. Кстати, это можно быстро сделать через портал госуслуг, никуда ехать не нужно. Вместе с тем, это поможет МЧС эффективно и быстро реагировать в случае непредвиденных ситуаций", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Как напомнила Догузова, с 1 июля на туристических маршрутах повышенной сложности обязательно наличие инструктора-проводника, если организованная группа туристов идет на маршрут повышенной сложности.

"Это маршруты, которые связаны с преодолением природных препятствий, находятся на отдаленной от населенных пунктах местности. Туроператоры, которые ведут организованную группу, обязаны с июля этого года обеспечить туристов профессиональным инструктором-проводником", — подчеркнула она.

Согласно действующему законодательству, туристские группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия. При подаче онлайн-заявки необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и другие детали. Ответственный сотрудник ведомства в субъекте РФ обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут.