Вылеты по маршруту будут осуществляться два раза в неделю — по четвергам и по воскресеньям на самолете Superjet 100.

Воздушное судно прибывает в аэропорт Горно-Алтайска в 7:45, в Екатеринбург вылетает в 8:30.

"С каждым годом пассажиропоток в нашем аэропорту увеличивается. В прошлом году он составил рекордное значение — свыше 300 тыс. пассажиров. Двукратного роста пассажиропотока удалось достичь благодаря привлечению новых перевозчиков и расширению географии полетов", — цитирует пресс-центр министра регионального развития Республики Алтай Константина Зорий.

По его словам, у данного направления есть перспектива увеличения числа полётов в летнее время.

Пресс-служба уточняет, что в настоящее время из аэропорта Горно-Алтайска выполняются рейсы в Москву, Красноярск, а также в начале мая планируется открытие рейсов в Тюмень и Сургут.

Как сообщалось, в прошлом году аэропорт увеличил пассажиропоток почти в 2,1 раза к предыдущему году — до 311,9 тыс. человек