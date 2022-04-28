"На черноморские курорты дополнительно на майские праздники поставили 130 поездов и это 140 тыс. дополнительных мест. Из них 53 тыс. – это Крым. На текущий момент более 90% этих билетов на праздники распроданы, спрос очень хороший, но практически на все даты билеты еще есть", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Догузовой, еще 500 дополнительных поездов запущены по другим регионам. Она добавила, что РЖД готовы при необходимости еще увеличивать емкости и ставить дополнительные поезда.

Как сообщалось, из-за закрытия 24 февраля аэропортов юга России, в том числе Симферополя, Анапы и Геленджика, вырос спрос на железнодорожные билеты в Крым и Краснодарский край.