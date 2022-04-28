"Мы рассчитываем, что в этом курортном сезоне с мая по сентябрь в стране отдохнут более 31 млн туристов. Это если брать только классифицированные средства размещения. Это плюс 20% к показателям прошлого года. Мы видим хороший спрос и рост турпотока", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Как отметила Догузова, в этом курортном сезоне туристов готовы принимать 17 тыс. классифицированных средств размещения, еще порядка 10 тыс. средств размещения, для которых классификация не является обязательной – санатории, кемпинги, автокемпинги, туристические базы.

"Все туристические регионы готовы принимать большой поток туристов, начиная с майских праздников, и ждут гостей на своих территориях. Это юг России, Балтика, Байкал, Русский Север, в частности Карелия, Кавказ и большой санаторно-оздоровительный комплекс Урала, Сибири, Дальний Восток", — заключила она.