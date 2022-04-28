В стратегии два сценария — базовый и пессимистический. В базовом предполагается, что участники рынка найдут каналы пополнения запасов комплектующих и расходных материалов с учетом того, что до трети существующего парка будет разобрано на запчасти. "В итоге к концу 2025 года не менее 70% иностранного авиапарка остаются в эксплуатации", — говорится в первом прогнозе.

Пессимистический вариант отражает ожидания, что пополнить запас запчастей не удастся, и тогда со второго полугодия 2022 года парк иностранных самолетов "интенсивно сокращается, и в дальнейшем его разборка обеспечивает летную годность остающегося в эксплуатации авиапарка". Какой парк останется в эксплуатации, не уточняется, но, по словам источника газеты в Минтрансе, самый худший сценарий исходит из "угрозы остановки от половины до двух третей парка".

"Первостепенной задачей", говорится в документе, является получение запчастей и расходных материалов для техобслуживания, поскольку "текущий уровень обеспеченности по отдельным позициям составляет от двух до пяти месяцев". Особенно острая потребность — в ремонте авиашин и в восстановлении тепловых накладок тормозов. Хотя, отмечается в стратегии, сейчас ведутся лабораторные испытания прототипа импортозамещенного основного колеса самолета SSJ100, но, "по оценкам производителя, весь комплекс испытаний займет около года". Запас имеющихся шин на самолет не приведен.

Также в стратегии отмечается "текущий низкий уровень проникновения отечественных цифровых сервисов и решений основных критически важных технологических процессов", в том числе влияющих на "непосредственную возможность выполнения процесса перевозки и безопасность". Это система информационного взаимодействия (авиационная телеграфия), система цифровой связи "земля-воздух-земля", картографические и метеорологические информационные системы, системы планирования полетов. Одним из возможных решений авторы видят "подбор отечественного или свободно распространяемого аналога программного обеспечения".

Всего в РФ, по данным Минтранса, эксплуатируются 1287 самолетов (включая грузовые, частные и госавиацию), из них на 20 апреля в российском реестре зарегистрировано 1140 судов. При этом, говорится в стратегии, "только 470 произведено в России или в бывшем СССР". На самолетах иностранного производства и российском SSJ100, на котором сейчас установлены иностранные двигатели, агрегаты и комплектующие, перевозится более 90% пассажиров в РФ. "С учетом динамики выбытия иностранных самолетов" по базовому сценарию Минтранс рассчитывает, что в 2025 году флот в РФ будет насчитывать 999 воздушных судов (из них 427 иностранных). К 2030 году парк должен вырасти до 1602 самолетов (208 иностранных) за счет ускоренного выпуска отечественных машин. Пессимистический прогноз предполагает, что иностранные самолеты будут выбывать быстрее, поэтому в нем заложено 870 самолетов к 2025 году (из них 298 иностранных) и 1556 самолетов в 2030 году.

Прогноз пассажиропотока на 2022 год остается неизменным, на уровне 100 млн пассажиров в год. В дальнейшем ожидаемые объемы авиаперевозок снижаются, отмечает издание. По базовому сценарию речь идет о 76,3 млн пассажиров в 2025 году и около 92,2 млн пассажиров в 2030 году. В пессимистическом прогнозе — 58,2 млн пассажиров в 2025 году и до 85,7 млн пассажиров в 2030 году. Но, уточняет источник издания в Минтрансе, сейчас обсуждается корректировка программы, которая предусматривает полное восстановление перевозок к 2030 году.

В госпрограмме "Развитие транспортной системы", которую приводит Минтранс, предполагается, что до 2030 года из бюджета авиаотрасль получит совокупно 627 млрд руб., из которых 331,4 млрд руб.- до 2025 года. В том числе 100 млрд руб.- это объявленная мера по поддержке пассажиропотока, 32 млрд руб.- закупка авиатренажеров и судов для учебных центров, 29,3 млрд руб.- субсидии на перевозки в ДФО.

Главным риском Минтранс считает проблему эксплуатации имеющегося парка "в переходный период" и отставание темпов поставки новых российских самолетов. Это может привести к "кардинальной потере численного состава современного авиапарка и соответствующих объемов авиаперевозок", угрозам банкротства авиакомпаний, потере профессиональных кадров, деградации маршрутной сети и наземной инфраструктуры и снижению безопасности полетов. Краеугольный камень всей стратегии — способность авиапрома увеличить темп выпуска самолетов почти в шесть раз за восемь лет в условиях санкций (в 2021 году произведено 32 гражданских самолета).