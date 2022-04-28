Перельмутер снимал балетный мир театра с конца 1970-х годов. Он посвятил съемке балетной труппы Театра оперы и балета имени Кирова (Мариинского) два десятка лет. "Сотрудничество с артистами было удивительным по открытости и взаимному доверию: находясь внутри балетного сообщества, Перельмутер пользовался неограниченными возможностями для съемки", — говорится в сообщении.

Героями его фоторабот стали Ирина Колпакова, Галина Мезенцева, Габриэла Комлева, Татьяна Терехова, Алтынай Асылмуратова, Юлия Махалина, Ульяна Лопаткина, Фарух Рузиматов, Константин Заклинский, а также артисты кордебалета. Помимо парадных и сценических портретов солистов, фотограф много снимал за кулисами и в балетных классах.

С материалом, отснятым на спектаклях, в студии и на репетициях, Валентин Перельмутер позже экспериментировал в фотолаборатории. В числе его технических приемов — мультиэкспозиция, фотомонтаж, комбинированная печать и использование средств фотохимии. Благодаря этим "авторским признакам" фотографии мастера безошибочно узнаются с первого взгляда.

Работы Перельмутера экспонировались на выставках в Санкт-Петербурге, Лондоне, Париже; они украсили многие сборники, среди которых "Балет молодых", "Ленинградский балет 1917-1987", "Звезды, которые не гаснут...", монографии об Ирине Колпаковой, Никите Долгушине, Олеге Виноградове, Ольге Моисеевой, Светлане Ефремовой. Его произведения находятся в собраниях Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства и Государственного музейно-выставочного центра "Росфото".