Три из запланированных водных маршрутов начнут работать с 1 мая, еще один — с 3 мая.

"В Омской области начинается пассажирская навигация на реке Иртыш. В этот день начнет работать прогулочный маршрут, пригородный маршрут "Центр — Зеленый берег" и межмуниципальный маршрут "Большая Тебендя (Паново) — Кайсы", — говорится в сообщении.

Прогулочный маршрут будет выполняться на теплоходе "Москва-112" ежедневно с 10:00 до 21:00 от причала на реке Омь у Воскресенского сквера.

На пригородном маршруте "Центр — Зеленый берег" будет работать теплоход "Москва — 126" вместимостью 200 человек. Он будет ходить до 16 октября.

Пассажирские рейсы по межмуниципальному маршруту "Большая Тебендя (Паново) — Кайсы" будут выполняться ежедневно с 1 мая по 31 октября. "Рейс соединяет труднодоступные населенные пункты, расположенные на территории Усть-Ишимского района, к которым отсутствует возможность доехать другими видами транспорта в теплое время года", — отмечается в пресс-релизе.

Также с 3 мая по 30 сентября планируется выполнять перевозку пассажиров теплоходом "Заря-353" по межмуниципальному маршруту "Омск — Большеречье". Свои рейсы теплоход будет выполнять дважды в неделю — по вторникам и субботам, а в обратном направлении — по средам и воскресеньям.

"Расписание движения составлено с учетом предложений министерства культуры Омской области в рамках продвижения туристических продуктов на территории Большереченского района. Данное направление стимулирует семейный отдых и внутренний туризм, позволяет жителям Омска посетить изумительные по красоте окрестности поселка Большеречье, этнографический музей, историко-культурный комплекс "Старина Сибирская", Большереченский зоопарк, дендропарк, купеческую усадьбу начала ХХ века, картинную галерею, краеведческий музей и другие достопримечательности", — говорится в сообщении.

При этом два межмуниципальных и пригородный маршруты планируется субсидировать из областного бюджета за фактически выполненный объем работ — в текущем году на эти цели, как и годом ранее, заложено около 37 млн рублей.